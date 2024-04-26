في ذكرى ميلادها.. هالة فؤاد تكشف سبب اتجاهها لعالم الفن بلقاء نادر

منذ نعومة أظافرها عشقت الفن، وفطنت مدى أهميته في الحياة، خصوصا أنها كبرت في حض أب يعمل بهذا المجال وهو المخرج أحمد فؤاد، لتعرف الطفلة الصغيرة، أن مكانها الطبيعي الوقوف أمام الكاميرات، وتتحقق أمنيتها، وتصبح هالة فؤاد، واحدة من جميلات الشاشة التي عرفت طريق الشهرة مبكرًا، وارتبط الجمهور بها.

تمر اليوم 26 أبريل، ذكرى ميلاد هالة فؤاد، التي أرجعت خلال حديث تليفزيوني نادر عام 1986، سبب عشقها للفن إلى والدها المخرج أحمد فؤاد، الذي كان يستضيف داخل جدران منزله الكثير من صناع الفن، بخلاف جلسات العمل التي كان يعقدها لتجهيز الأفلام التي يعمل عليها، ومن ثم وقفت على مدى أهمية هذا المجال.

ذكرى ميلاد هالة فؤاد

استطردت الفنانة هالة فؤاد بقولها: ما كان يفعله أبي، جعلني أعرف مدى أهمية السينما، والسماح لي بالاطلاع على الكثير من الكتب وقراءتها، والاستفادة منها، من خلال المكتبة التي كان يمتلكها، والدخول معه في نقاشات فنية.

وأشارت إلى أنها كانت كثيرًا تذهب إلى الاستديوهات والتواجد خلال تصوير الأعمال الفنية بحكم عمل والدها، الأمر الذي فتح أمها أبواب التمثيل، بعدما تعرف عليها كل من المنتج جمال الليثي والمخرج عاطف سالم، وقررا تقديمها لأول مرة في فيلم يحمل اسم عاصفة من الدموع.

أول تجربة سينمائية

فيلم عاصفة من الدموع عرض في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، من بطولة فريد شوقي، ليلى طاهر، مريم فخرالدين، عمر الحريري، عبدالوارث عسر، ناهد جبر، نعيمة الصغير، تأليف محمد مصطفى سامي.