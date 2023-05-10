في ذكرى وفاتها.. سر الرقم 3 بحياة الفنانة هالة فؤاد (فيديو)

عُرفت بوجهها الملائكي الجميل، رغم مسيرتها الفنية القصيرة، إلا أنها استطاعت أن تخترق قلوب المشاهدين، ورغم رحيلها منذ 30 عامًا، مازالت حاضرة بين جمهورها الذي عشق وجهها على الشاشة، إنها الفنانة هالة فؤاد، التي تحل اليوم ذكرى وفاتها.

سر تفاؤل الفنانة هالة فؤاد بالرقم 3

كانت الفنانة هالة فؤاد، نموذجا للمعاناة بالنسبة لجمهورها، خاصة بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد زكي، ثم إصابتها بمرض السرطان، لتفارق الحياة في مثل هذا اليوم، وهي في عمر الـ35، وتستعرض «الوطن»، سر الرقم 3 في حياة الفنانة الراحلة، بحسب حديثها في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة على قناة «ماسبيرو زمان».

«أنا بحب رقم 3 و6 و9، بتفائل بيه جدا كل حاجة حلوة حصلت في حياتي كان يوم 3 أو مشتقاته عشان كدا بيمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي» حسب حديث الفنانة الراحلة خلال اللقاء، موضحة أن أهم الأحداث وأجملها تحدث معها في هذا التاريخ أو مجموعها.

أهم المناسبات في حياة هالة فؤاد يوم 3

ومن أبرز الأحداث الهامة، التي كانت تسعد بها هالة فؤاد، هو يوم ميلاد نجلها الراحل هيثم أحمد زكي الموافق 3 أبريل، وفقا لها: «من مشتقات الـ3 رقم 6 ودا بيمثل الرقم الأول من تاريخ ميلادي اللي هو يوم 26»، مشيرة إلى أن هناك أحداث ومناسبات كثيرة حدثت معها يوم 3 و6 و9.