أبرزها «سانت كاترين».. رصف 5 شوارع كبرى بحي الجمرك في الإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الشوارع التي جرى الانتهاء من رفع كفاءتها بنطاق حي الجمرك، وهي «شارع العدوي باب واحد، وشارع سانت كاترين المنشية الصغيرة، وشارع إسحاق نديم، وشارع الأهرام المنشية بمحيط التمثال»، بتكلفة نحو 800 ألف جنيه.

كما تفقد شارع إسماعيل صبري، المقرر رصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والنائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، والنائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ.

رفع كفاءة منظومة الرصف في الإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية في بيان، أن المحافظة تعمل بكل جهد لرفع كفاءة منظومة الرصف بالمحافظة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

ترميم الحفر والمطبات في شوارع الإسكندرية

كما شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة الاهتمام برصف الطرق وترميم الحفر والمطبات في المناطق الأشد احتياجًا، وإعادة الشيء لأصله، والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.