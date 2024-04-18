محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير حديقة مسجد سيدي بشر (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة مسجد سيدي بشر، بنطاق حي المنتزه أول، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

محافظ الإسكندرية: نعمل على زيادة المساحات الخضراء

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين وتحويلها إلى واجهات حضارية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتحسين الهوية البصرية بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري بكافة أحياء المحافظة.

تفاصيل تطوير حديقة مسجد سيدي بشر

ومن الجدير بالذكر؛ أنه جرى تطوير ورفع كفاءة حديقة مسجد سيدي بشر عن طريق إعادة إنشاء الحديقة بالكامل وتصميمها بالشكل الحضاري الملائم للتطوير البيئي وذلك على مساحة 700م، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وإعادة إنشاء شبكة للري للحفاظ على استهلاك المياه مع تعديل شبكة الصرف الصحي وزراعة الحديقة بالنباتات التي تلائم البيئة.