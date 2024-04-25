إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية.. ارتفاع الأمواج وصل لـ4 أمتار

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الـ3 عصرا نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية شرقية، فضلا عن ارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 3 و4 أمتار مما جعل حالة البحر مضطربة بشدة.

إيقاف حركة الملاحة البحرية

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية متوقفة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني،

وأضاف محمد عبدالرحيم أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تضع خريطة مناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.