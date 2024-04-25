«القاهرة الإخبارية»: هدير الحرب يتصاعد ورقعة الصراع تتسع بين إسرائيل وحزب الله

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «هدير الحرب يتصاعد ورقعة الصراع تتسع بين إسرائيل وحزب الله».

قصف متبادل بين الاحتلال وحزب الله

وأفاد التقرير بأن هدير الحرب بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ بين جيش الاحتلال وفصائل حزب الله اللبناني، حيث تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا متبادلًا، يستخدم فيه الطرفان الصواريخ والمسيرات، تحققت فيها خسائر داخل متبادلة في الجنوب اللبناني وعمق الأراضي المحتلة.

وأشار التقرير، إلى أن يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أعلن أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات هجومية على كامل الجنوب اللبناني بهدف تقليص القدرات العسكرية لحزب الله، وذلك على خلفية الهجمات التي قام بها على عمق الأراضي المحتلة خلال الشهور الماضية.

جيش الاحتلال يقضى على نصف قادة حزب الله

ونوه إلى أن جالانت يقوم بالمجازر على قطاع غزة، رغم أن جيش الاحتلال نجح بالقضاء على نصف قادة حزب الله خلال الفترة الماضية، وهو ما أضعف تحركات الحزب العسكرية تجاه إسرائيل على حد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي.