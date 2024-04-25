«الخزانة الأمريكية»: نقل أرباح الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا خطوة بناءة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الأوروبيين اتخذوا خطوة بناءة بشأن الأصول الروسية المجمدة، من خلال فصل الأرباح والموافقة على نقلها إلى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وسنكون مستعدين لاستخدام سلطتنا لفرض عقوبات على البنوك الصينية إذا لزم الأمر.