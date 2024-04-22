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دراما المتحدة

باحث: روسيا ستمد إيران بطائرات «سو 35» وصواريخ دفاع جوي حال تعرضها لهجوم إسرائيلي

كتب:

محمد عزالدين
09:53 م | الإثنين 22 أبريل 2024
عمرو أحمد

عمرو أحمد

قال عمرو أحمد، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن روسيا أشارت إلى أنه في حال تعرض إيران لهجوم من إسرائيل ستمدها بطائرات «سو 35» وصواريخ الدفاع الجوي.

وأضاف «أحمد» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف الروسي واضح، بينما موسكو تحصل من طهران على مسيرات من أجل الحرب الأوكرانية، وهذا أمر معلوم للكل.

وأشار إلى أن روسيا لا تستطيع الانفصال عن إيران، إذ تعد بعدا لها وحليفا، وتستطيع أن تحقق مجموعة من المعادلات في المنطقة سواء من خلال التواصل أو التفاعل مع الدول الكبرى من خلال إيران، وفي نفس الوقت خلفها كقوة عسكرية في حالة احتياجها لذلك.

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