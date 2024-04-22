باحث: روسيا ستمد إيران بطائرات «سو 35» وصواريخ دفاع جوي حال تعرضها لهجوم إسرائيلي

قال عمرو أحمد، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن روسيا أشارت إلى أنه في حال تعرض إيران لهجوم من إسرائيل ستمدها بطائرات «سو 35» وصواريخ الدفاع الجوي.

وأضاف «أحمد» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف الروسي واضح، بينما موسكو تحصل من طهران على مسيرات من أجل الحرب الأوكرانية، وهذا أمر معلوم للكل.

وأشار إلى أن روسيا لا تستطيع الانفصال عن إيران، إذ تعد بعدا لها وحليفا، وتستطيع أن تحقق مجموعة من المعادلات في المنطقة سواء من خلال التواصل أو التفاعل مع الدول الكبرى من خلال إيران، وفي نفس الوقت خلفها كقوة عسكرية في حالة احتياجها لذلك.