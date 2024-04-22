مستشار السياسة الخارجية الأوكراني: كييف فقدت أراضى لصالح روسيا بعد تراجع المساعدات

أكد إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، أنهم في كييف ينتظرون حزمة المساعدات الأمريكية التي ستقدم إلى أوكرانيا منذ 6 أشهر، موضحًا أنه كانت هناك محادثات على مدار الأشهر القليلة الماضية، وكما يعلم الجميع أنه كان هناك صراع بين حزبين كبيرين في أمريكا والانتخابات الأمريكية، وهو ما يلقي بظلاله على أوكرانيا.

كييف فقدت أراضى لصالح روسيا

وأشار «يواس»، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه كان هناك معارضة لقرار إمداد أوكرانيا بالمساعدات، ونتيجة لذلك فقدت أوكرانيا الكثير من المناطق في الخطوط الأمامية في المعركة، مشددًا على أن كييف فقدت أراضى لصالح روسيا بعد تراجع المساعدات الغربية، منوهًا بأنه بعد اعتماد المساعدات الأمريكية يتم التأكيد بأن 80% من الموارد الأوكرانية تذهب إلى الولايات المتحدة.

وشدد على أنه إذا قام الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتماد تلك المساعدات ستصل الحزم الأمريكية أوكرانيا بنهاية هذا الأسبوع، موضحًا أن توريد تلك الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا لا يتطلب شهورا ولكن بضعة أيام، وبعد الحصول على هذه الأسلحة سيصبح الوضع مستتبًا.