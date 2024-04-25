البرلمان العربي: نرحب بنتائج التحقيق الأممي حول ادعاءات إسرائيل بشأن «الأونروا»

رحب البرلمان العربي، بنتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة، حول «الأونروا»، والذي أكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها ادعاءات باطلة.

وكالة الأونروا

وأكد البرلمان العربى، الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا، في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

إعادة التمويل

ودعا البرلمان العربي، الدول التي جمدت تمويلها ومساهمتها للأونروا إلى استئناف تمويلها، مثمناً قرارات عدد كبير من الدول أعادت التمويل لوكالة الأونروا، مؤكداً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة من كيان الاحتلال الغاصب.