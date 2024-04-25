توزيع رؤوس أغنام على المربين في سيناء.. «الزراعة» تواصل التنمية

قال الدكتور علي حُزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العشرة أعوام الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات لدعم التنمية في سيناء وخلق فرص عمل، خاصة للمرأة الريفية العاملة.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم توزيع رؤوس قطعان ماعز وأغنام في مناطق عمل المشروع، وهي منطقة بالوظة والشيخ زويد وبئر العبد والعريش في شمال سيناء، كذلك مناطق سانت كاترين والطور ووادي فيران في محافظة جنوب سيناء.

ووفقاً لما أنجزه الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، تم بمحافظة جنوب سيناء توزيع 450 مشروعا، بواقع 180 مشروعا بسانت كاترين و130 رأسا بالطور و140 مشروعا، بتكلفة 10 آلاف جنيه لكل مشروع، بإجمالي 4.5 مليون جنيه، حيث يتكون المشروع من اثنين من إناث الماعز الشامي العشار وكمية علف مناسبة.

وأشار إلى أنه في محافظة شمال سيناء، تم توزيع 450 مشروعا، بواقع 183 مشروعا بالعريش والشيخ زويد و135 مشروعا ببالوظة و132 مشروعا ببئر العبد بتكلفة 10 آلاف جنيه، لكل مشروع بإجمالي 4.5 مليون جنيه.

مشروع المحسمة وبحر البقر لزراعة آلاف الأفدنة في سيناء

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن من أهم المشروعات التي أنشأتها في العشر أعوام الماضية وساهمت في التنمية الزراعية في سيناء هو مشروعات المحسمة وبحر البقر، حيث تم تصنيفهم من أهم المشروعات العالمية.

وتابع أن الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر من المياه تبلغ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وهي تكفي لاستصلاح نحو 250 ألف فدان في محافظة شمال سيناء.

وأشار إلى الطاقة الإنتاجية لمحطة مصرف المحسمة بلغت مليون متر مكعب في اليوم وتكفي لزراعة 55 ألف فدان ومن المخطط أن تصل الأراضي المنزرعة عليها 105 آلاف فدان.