أبرز مشروعات الدولة في الإسماعيلية.. بينها «مصرف المحسمة» و«أنت الحياة»

أولت الدولة المصرية، اهتماما بالغا وملحوظا بالتنمية والعمران على مدار السنوات الماضية، عبر بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية، التي أولاها الرئيس السيسي قدرا كبيرا من الأهمية، وتمت وفق جداول زمنية وخطط تنموية تشمل محافظات مصر كافة، من بينها محافظة الإسماعيلية التي شهدت إقامة عدة مشروعات من تحلية المياه والصرف والتأمين الصحي الشامل.

مشروع مصرف المحسمة بالإسماعيلية

وفي هذا السياق، أنشات الدولة مشروع مصرف المحسمة بمحافظة الإسماعيلية، وهو أول مشروع من نوعه في جمهورية مصر العربية، واختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المشروع كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، وهو مكون من 3 أجزاء؛ الأول توسيع وتعميق مصرف المحسمة وفروعه، لتجميع مياه الصرف الزراعي، والجزء الثاني من المشروع، إنشاء سحارة أسفل قناة السويس، والجزء الثالث هو محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ويعد مشروع محطة مياه المحسمة أحد أهم خطوات التنمية في منطقة القناة.

محطة مياه الشرب العملاقة بفيديكو

تعد محطة مياه الشرب العملاقة بأرض فيديكو، من أهم مشاريع الاسماعيلية وتبلغ تكلفتها 880 مليون جنيه وطاقتها التصريفية 70 ألف متر مكعب يومياً، وتوفر الخدمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة والتوسعات في شرق قناة السويس، كما توفر الخدمة لقرى البحيرات المُرَّة ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي، مجهزة وفقاً لأحدث النظم العالمية «المعالجة الثلاثية».

أنفاق تحيا مصر

تعتبر أنفاق تحيا مصر من أهم المشروعات التي تشهدها محافظة الإسماعيلية، التي تربط بين غرب وشرق قناة السويس حيث تمر أسفل قناة السويس، ويبلغ طول أنفاق قناة السويس 5,820 مترا، وتم حفر الأنفاق بواسطة 3 آلاف مهندس وفني وعامل، ينتمون لشركات مصرية، وأصبحت مدة العبور بالأنفاق الجديدة لا تتجاوز 20 دقيقة، وتعد الأنفاق ممرا استراتيجيا يدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

تعد منظومة التأمين الصحي الشامل جزءاً كبيراً من خطة الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن، وترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشأة صحية، كما تم افتتاح 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركزاً ووحدة لطب الأسرة، وبلغت تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أكثر من 10 مليارات جنيه، وشملت التكلفة البنية التحتية والتجهيزات المختلفة والتشغيل التجريبي للمنشآت الصحية بالمحافظة.

مبادرة أنت الحياة بالإسماعيلية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، فعاليات مبادرة أنت الحياة، التي تستهدف أهالي القرى الأكثر احتياجاً بمركز ومدينة القنطرة غرب، وتهدف مبادرة «أنت الحياة» إلى تقديم كافة الخدمات لأهالي القرة الأكثر احتياجاً، وتشمل الخدمات الطبية ومساعدة الغارمين ومكافحة الإدمان وامتحانات لمحو الأمية كما تقدم خدمة إصدار بطاقات الرقم القومي مجاناً وأنشطة متنوعة وغيرها من الخدمات المجانية.