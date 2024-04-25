نائب وزير الآثار: الجامعات تخرج سنويا كوادر متميزة للعمل في قطاع السياحة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة شاركت في المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية بعنوان «الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة» بمدينة العلمين الجديدة، والذي افتتحه الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بمشاركة لفيف من رؤساء ونواب رؤساء وعمداء ووكلاء الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين في مجال السياحة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة استهلت كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش الابتكار في صناعة السياحة في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة.

وأشادت بالدور الذي تلعبه الجامعات المصرية في تخريج كوادر متميزة للعمل في القطاع السياحي ومؤكدة دعم الدولة لصناعة السياحة في مصر لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومي، معربة عن حرصها على حضور مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى النهوض بمنظومة التعليم السياحي لمواكبة ما يحتاجه القطاع الخاص من كفاءات في سوق العمل، كما أنها تعد فرصة للتواصل مع أساتذة الجامعات والطلاب وعرض التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر حتى يتم ربط هذه التطورات بالمناهج العلمية حتى تتماشي مع تطورات الصناعة.

العلمين نموذج للسياحة المستدامة

وأشادت شلبى خلال كلمتها باختيار مدينة العلمين لإقامة المؤتمر، والتي تعتبر نموذجاً للسياحة المستدامة حيث يمكنها استقبال السائحين على مدار العام لما تمتلكه من مقومات سياحية بالإضافة إلى ما تشهده من أنشطة ثقافية وفنية جاذبة ومتنوعة.

30 مليون سائح بحلول عام 2028

وأشارت نائب وزير السياحة إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته السياحة المصرية العام الماضي والذي انعكس في أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلاله والذي بلغ 14.9 مليون سائح والتي تتجاوز أعداد عام الذروة السياحي 2010، برغم الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدة أن هذا النجاح يرجع بشكل أساسي إلى الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028.

وتحدثت «شلبي» عن سياسات الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي من بينها التواصل مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران ولا سيما بالأسواق السياحية المستهدفة التي شهدت زيادة في أعداد السائحين الوافدين منها إلى المقصد السياحي المصري، مشيدة بجهود القطاع السياحي الخاص لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

وأكدت حرص الوزارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قطاع السياحة ومواكبة التطور العالمي في مجال السياحة حيث تقوم الوزارة بتنفيذ حملات ترويجية للمقصد المصري عبر شبكة الإنترنت ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى، علاوة على منح تيسيرات لتأشيرات الدخول لمصر والتي من بينها حصول سائحي 180 دولة على تأشيرة الدخول من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، كما أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة في مجال تطبيق التحول الرقمي في العديد من المحاور السياحية والأثرية.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار تسعى لتعزيز مزيد من المنتجات السياحية والترويج لها في مختلف الأسواق مثل مسار العائلة المقدسة، والسياحة الريفية، وسياحة الطعام، والسياحة الاستشفائية، لافتة إلى أن هذه المنتجات تؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية حيث أنها تتماشى مع التوجه العالمي للسائحين الذين يرغبون في التواصل المباشر مع المجتمع المحلي أثناء تجربتهم السياحية.

وفي ختام كلمتها، أوضحت نائب الوزير ضرورة ربط المناهج العلمية باحتياجات سوق العمل بما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة للعمل بقطاع السياحة مع أهمية دمج الدراسة النظرية والتدريب العملي، مؤكدة حرص وزارة السياحة والآثار على تطبيق التوصيات والمخرجات التي سوف يثمر عنها المؤتمر والتي تساهم في دعم السياحة المصرية.