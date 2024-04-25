قادة 18 دولة يدعون للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في غزة

طالب قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في قطاع غزة، بمن فيهم مواطنو تلك الدول.

وقال قادة الدول الثماني عشرة في بيان مشترك نشره البيت الأبيض، إن العالم يشعر بالقلق على مصير المحتجزين والمدنيين في قطاع غزة: «الذين يحميهم القانون الدولي».

وأضاف البيان أن الصفقة المطروحة لإطلاق سراح المحتجزين من شأنها أن تؤدي إلى تهدئة فورية وطويلة الأمد في غزة، بما يسهل إيصال مزيد من المساعدات الضرورية إلى جميع أنحاء القطاع وإنهاء الأعمال القتالية، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وتابع: «سيستطيع أهل غزة العودة إلى ديارهم وأرضهم بعد وضع الترتيبات المسبقة اللازمة لضمان توفير المأوى والإمدادات الإنسانية».

وأكد القادة في البيان على دعمهم القوي لجهود الوساطة الحالية الرامية لإعادة مواطنيهم إلى ديارهم، وحثوا «حماس» على إطلاق سراح المحتجزين لإنهاء الأزمة وتركيز الجهود على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

ووقع النص أيضا قادة الأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.

تجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.