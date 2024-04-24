«الثقافة»: استمرار استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة المواهب الأدبية

أعلنت وزارة الثقافة، استمرار استقبال الأعمال المشاركة في الدورة السابعة من مسابقة المواهب الأدبية «دورة جابر عصفور»، التي يُنظمها المجلس الأعلى للثقافة حتى 15 مايو المقبل، تسهيلًا للشباب المبدعين من المحافظات، نظرًا لتزامن الإجازات الرسمية في شهري أبريل ومايو 2024.

شروط مسابقة المواهب الأدبية

ووفقًا لبيان الوزارة، يجب أنّ يكون المتسابق مصري الجنسية، وألا يزيد عمره عن 35 عامًا من واقع بطاقة الرقم القومي.

- يجب إرفاق سيرته الذاتية مع العمل المقدم وتتضمن: «الاسم وتاريخ الميلاد والبيانات الشخصية، وأعماله المننشورة من قبل محددة بزمان ومكان النشر»، كذلك الجوائز التي حصل عليها في ورقة منفصلة.

- ألا يكون العمل قُدم لأية جهة نشر أو سبق نشره بأي وسيلة وأنّ يوقع إقرارًا بذلك.

- تُقدم الأعمال للإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بالعنوان التالي: 44 شارع المساحة - الدقي - محافظة الجيزة - الدور الرابع» - في مواعيد العمل الرسمية، في موعد أقصاه 15 مايو المقبل.

جوائز المسابقة

المركز الأول: 5 آلاف جنيه.

المركز الثاني: 4 آلاف جنيه.

المركز الثالث: 3 آلاف جنيه.