«قصور الثقافة» تنظم احتفالية فنية لأغاني عبد الحليم حافظ على مسرح السامر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية فنية لأغاني عبد الحليم حافظ على مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ضمن برنامج الحفلات المجانية التي تقدمها الهيئة نهاية كل شهر، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب.

احتفالية أغاني العندليب على مسرح السامر

يحيي الحفل المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، وتقدم أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واستعراض «قاضي البلاج» بمشاركة فرقتي بورسعيد والحرية للفنون الشعبية، وفقرة لنجم الحفل الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، الذي زامل العندليب طوال رحلته كعضو أساسي بالفرقة المصاحبة له.

احتفالات فنية لكبار النجوم شهريا

وكانت هيئة قصور الثقافة أطلقت مشروعا فنيا جديدا تقدم خلاله احتفاليات فنية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، ويهدف المشروع إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.