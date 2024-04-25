رئيس تحرير سفير اللبنانية: إسرائيل لم تعد تستطيع شن حرب على لبنان

قال الكاتب الصحفي غسان ريفي رئيس تحرير سفير اللبنانية، إنه كلما سقط شهيد لحزب الله يعلن عنه، مشيرًا الى أنه منذ 8 أكتوبر، سقط في لبنان 330 شهيدا في مجمل العدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب، بينهم نحو 70 مواطنًا لبنانيًا مدنيًا، وما تبقي شهداء لحزب الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «اليوم فى ظل الأزمات الداخلية التي تعانيها إسرائيل، يريد أن يصطنع انتصار أو يفتش عن انتصار بأي شكل من الأشكال، تارة يقول إنه قضى على نصف حزب الله، وما تبقى يختبئون، طالما أنه قضى على نصف حزب الله، فلماذا لا يعيد النازحون المستوطنون إلى المناطق الشمالية؟ طالما أنه حقق هذا الانتصار».

وتابع: «لم تعد إسرائيل تستطيع شن حرب على لبنان، كما كانت تفعل، خصوصًا أن هناك قوة ردع تمارسها المقاومة نتيجة الجاهزية الكاملة والقدرات العسكرية التي تمتلكها، لذلك نجد اليوم أن المستوطنين الإسرائيليين اللذين فروا من المناطق الشمالية، في تزايد مستمر، واليوم عودة هؤلاء النازحين، تحتاج إلى ضمانة بأن هؤلاء النازحون فقدوا الثقة فى المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية».