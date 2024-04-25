«خليها في الثلاجة».. أكبر حملة لمقاطعة الدواجن واللحوم تبدأ من الجيزة

أعلن أسامة الرفاعي، منسق حملة مقاطعة الأسماك في القاهرة الكبرى، عن تدشين حملة مكبرة لمقاطعة الدواجن واللحوم في الجيزة، تمتد لباقي المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا أنه بعد النجاح السريع لحملة مقاطعة الأسماك والتي حققت المرجو منها خلال ساعات، يتم حاليًا الاستعداد بالتنسيق مع الغرف التجارية للتجهيز لإطلاق أكبر حملة لمقاطعة الدواجن واللحوم على مستوى الجمهورية.

انخفاض كبير في أسعار الدواجن قريبًا

وأضاف أسامة الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحملة تنسق مع المتطوعين في كافة المحافظات للترويج خلال أيام لحملة جديدة، موضحًا أن الحملة تأمل في المساندة من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين لشن المزيد من الحملات الرقابية على الأسواق، إضافة إلى دور الحملة في توعية المواطنين بضرورة الامتناع عن شراء السلع المبالغ في ثمنها للسيطرة على جشع التجار.

وأكد منسق حملة مقاطعة الأسماك بالقاهرة الكبرى، أن المتوقع من حملة مقاطعة الدواجن واللحوم حدوث انخفاض كبير في الأسعار، بعدما تسببت مقاطعة الأسماك في انهيار أسعارها، خاصة مع هبوط أسعار الأعلاف، مناشدًا المستهلكين باستكمال المشوار وتطبيق نصيحة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسيطرة على الأسعار بمقاطعة السلع مرتفعة الثمن حتى تعود لسعرها الأساسي.

صفحة رسمية على السوشيال ميديا

وأعلن منسق الحملة، عن تدشين الصفحة الرسمية لحملة مقاطعة الدواجن واللحوم، على منصات التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين، منعًا لاستغلال التجار، وحدد الأول من مايو المقبل موعدًا لانطلاق الحملة في القاهرة الكبرى، تتبعها باقي المحافظات، من خلال التعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، وخفض أسعار المنتجات الغذائية ومنها البيض والألبان وغيرها من الاحتياجات اليومية.

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