الجامع الأزهر يكشف تفاصيل امتحانات رواق العلوم الشرعية والعربية.. تستمر لمدة شهر

أعلن الجامع الأزهر عن بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، يوم 22 يونيو 2024، ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا، في 27 مقراً على مستوى الجمهورية، وتُعقد الاختبارات لما يزيد عن 15 ألفا و800 دارس من دارسي الرواق الأزهري، بكافة مراحله التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية.

اهتمام بالغ بالرواق الأزهري

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن 15 ألفا و800 دارس موزعة لجانهم على 27 مقرا بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كما أنه يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

فترة الاختبارات

ولفت مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن فترة الاختبارات ستستمر لمدة 30 يومًا ، وأن الموسم الحادي عشر لرواق العلوم الشرعية والعربية يتسم بالاقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالمواسم السابقة حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على 15800 دارس، مؤكدا مراعاة اختيار مقرات الاختبار سهلة الوصول حسب المواقع الجغرافية وذلك تيسيرا على الدارسين.

يأتي هذا برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.