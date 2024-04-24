شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: ملحمة تاريخية في العزة والكرامة

قدّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

ذكرى تحرير سيناء

وأكد الأزهر أنّ تحرير سيناء ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، حيث خلَّدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والإرادة في عدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا الغالي، مبينًا أنّ المصريين لن ينسوا ما قدمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس؛ فداءً لتراب هذا الوطن.

مواصلة العمل في بناء مستقبل وطننا الغالي

ودعا الأزهر الشريف، الشعب المصري إلى استثمار هذه المناسبات لتكون دافعًا لمواصلة العمل في بناء مستقبل وطننا الغالي، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء‎.‎‏