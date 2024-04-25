«التنمية الزراعية»: المساحة الحالية المستصلحة في سيناء تتعدى الـ700 ألف فدان

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن القطاع الزراعي شهد خلال العشر سنوات الماضية طفرة لم تحدث من قبل في مجال الإنتاجية ومجال استغلال الأراضي المستحدثة الصحراوية التي جرى غزوها بالزراعة، لافتًا إلى أن العالم في الوقت الحالي يشهد مجموعة من المتغيرات، والقطاع الزراعي هو أحد العوامل المؤثرة في المتغيرات الحادثة.

القطاع الزراعي يحمي الدولة خلال الأزمات العالمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن القطاع الزراعي يحمي الدولة خلال الأزمات الأخيرة التي مرت بها دول العالم، من أزمة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، والقطاع الزراعي يتعامل مع هذه الأزمات بشكل مرن لسد حاجات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع يعمل على الاستفادة من المياه والأرض من خلال زيادة المساحات المزروعة.

700 ألف فدان في سيناء للاستصلاح الزراعي

ونوه بأن المساحة الحالية الموجودة في سيناء التي يستصلحها القطاع تتعدى الـ700 ألف فدان، منها 200 ألف فدان يتم زراعتها، كل ما فيها يدخل إلى السوق المصري ويتم تصدير بعض منها للسوق العالمية، مشيرًا إلى أن الـ 500 ألف فدان المتبقين سيتم إصلاحها والانتهاء من عمليات الحصر التصنيفي وتحديد المحصولية، وتحديد أنواع المحاصيل التي يتم زراعتها بهذه المساحة وإجراءات تصديرها للخارج.