وصول سيد رجب ورانيا يوسف لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

توافد عدد من النجوم والنجمات إلى أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، لحضور حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، المقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 30 إبريل الجاري.

توافد الفنانين على مهرجان الإسكندرية

ووصل إلى مكان حفل الافتتاح الفنان سيد رجب المقرر تكريمه في هذه الدورة، بالإضافة إلى كل من رانيا يوسف، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج هاني لاشين وآخرين.

واختارت إدارة المهرجان فيلم «النداء الأخير- Last Call» للمخرج هاري هولاند، ليكون فيلم افتتاح هذه الدورة، وهو من بطولة النجم توم هولاند، الذي شارك في سلسلة أفلام «Spiderman- Uncharted- Venom».