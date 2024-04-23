رانيا يوسف تنفي دخولها في قصة حب جديدة: «مجرد إعجاب»

تصدرت الفنانة رانيا يوسف ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرحت في أحد القنوات الفضائية أنها تعيش قصة حب جديدة.

ولكن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أوضحت الفنانة رانيا يوسف الأمر قائلة إن تصريحاتها تم تفسيرها بشكل خاطئ، موضحة: «الناس فهمت غلط، أنا قولت إعجاب، مجرد إعجاب، مفيش أي قصة حب بيني وبينه».

رانيا يوسف: أنا معجبة بجورج كلوني وبن أفليك

وتابعت رانيا يوسف قائلة: «أنا بعجب بمليون واحد كل يوم، زي أي بني آدم في الدنيا، يعني أنا مثلا معجبة بجورج كلوني وبن أفليك، هل أبقى عايشة معاهم قصة حب».