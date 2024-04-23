رانيا يوسف وصبري فواز أول حضور ندوة سينما المقاومة في غزة

حرص عدد من الفنانين على حضور ندوة «سينما المقاومة شباب غرة يوثقون لمجازر الاحتلال»، المقامة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة.

وحضر كل من الفنانة رانيا يوسف وسلوى محمد علي، وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين العرب، الندوة التي تم خلالها عرض مجموعة من الأفلام لتوثيق مجازر الاحتلال.

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يدير الندوة

ويدير الندوة، المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والروائية ليلى بدر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثامنة والتي تستمر حتى 25 أبريل الجاري.