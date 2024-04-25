رانيا يوسف تغيب عن حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

غابت الفنانة رانيا يوسف عن حضور فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الثامنة، والذي انتهى قبل قليل، وذلك بسبب عودتها إلى القاهرة، ومغادرة أسوان.

غياب رانيا يوسف عن حفل ختام مهرجان أسوان

وتغيبت الفنانة رانيا يوسف عن حفل الختام، رغم كونها عضو لجنة تحكيم قائمة الأفلام الطويلة.

أبرز حضور حفل ختام مهرجان أسوان

وحرصت الفنانة ناهد السباعي، والفنان صبري فواز، على حضور حفل ختام مهرجان أسوان، بالإضافة إلى عدد من الفنانين العرب.