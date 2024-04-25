4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف.. «بينتظرونه بفارغ الصبر»

مع اقتراب موعد تغيير الفصول المناخية خاصةً الشتاء والصيف، يزداد الحديث عن محبي كلا الفصلين، وكيف ينتظرون فصلهم المميز لممارسة أنشطتهم وهواياتهم المفضلة؛ لذا مع قرب بدء فصل الصيف، نستعرض في السطور التالية 4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف وينتظرون قدومه كل عام.

4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف

وبحسب ما ورد في موقع «pinkvilla»، فإن الأبراج الفلكية التي يحب مواليدها فصل الصيف وينتظرونه كل عام، هي:

1- برج القوس:

ينطلق مواليد برج القوس في رحلة صيفية مثيرة وجميلة، مدفوعين بشغفهم للمغامرة واكتشاف آفاق جديدة، كما أنهم يتمتعون بطاقة كبيرة تدفعهم لممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الخارجية، كما ينجذبون لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء، تاركين وراءهم ذكريات لا تُنسى.

2- برج الجوزاء:

ويُمثل الصيف فرصة ذهبية لمواليد الجوزاء لإشباع فضولهم ونهمهم للمعرفة، ويزخر الصيف بالفعاليات الثقافية والمهرجانات التي تجذبهم، حاملين معهم شغف القراءة واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب قدرتهم على التكيف تجعلهم يندمجون بسهولة مع مختلف الأجواء، مستمتعين بتجارب جميلة تُثري عقولهم وتُشعل حماسهم.

فرصة لممارسة الرياضة

3- برج الحمل:

يطلق مواليد برج الحمل العنان لطاقتهم المعهودة في فصل الصيف، فتتعدد فرصهم في ممارسة الرياضات المختلفة والأنشطة الخارجية، فيمضون وقتهم في ممارسة الرياضة، مشيًا أو سباحة، مستمتعين بجمال الطبيعة في الهواء الطلق، كما أن روحهم التنافسية تدفعهم للمشاركة بحماس في الألعاب والمسابقات سعيًا وراء تحقيق الفوز وإثبات قدراتهم.

4- برج الحوت:

تُغمر رومانسية الحوت قلبه في فصل الصيف، حيث تسحره الأجواء الساحرة المثالية للعيش في قصة حب مميزة، فيُطلق العنان لمشاعره، مستمتعًا بجمال الطبيعة على شاطئ البحر، كما أنه يميل إلى التأمل والاسترخاء، تاركًا نفسه يهيم في أحلامه.