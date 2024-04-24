تاريخ اليوم 24-4-2024 هل لديه دلالة فلكية؟.. خبيرة أبراج تحسم الجدل

أحداث وكوارث طبيعية شهدها العالم منذ الساعات الأولى من العام الجديد 2024، بدأت بزلزال اليابان الذي خلف وراءه عشرات الضحايا، وارتبط بعضها بالأحداث والظواهر الفلكية التي تنبأ بها علماء الفلك وأصبحت حقيقة على أرض الواقع، وهو ما أثار تساؤلًا جديدًا عن دلالة تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024، وهل له تأثيرًا فلكيًا أم لا؟

هل تاريخ اليوم 24-4-2024 له دلالة فلكية؟

خبيرة الفلك رحاب منيعم تجيب عن السؤال الذي حيّر البعض بشأن الدلالة الفلكية لتاريخ اليوم، إذ تقول في حديثها لـ«الوطن» إنّ تاريخ اليوم ما هو إلا رقم مميز تشابهت خلاله الأرقام وليس له أي تأثير واضح على الفلك، إلا أنّ اليوم يشهد حدثًا فلكيًا هامًا وهو اكتمال القمر في العقرب، إذ يرتبط هذا الحدث بظاهرتي الخسوف والكسوف التي شهدها العالم منذ فترة قليلة، وتسببت اتصالات القمر بالعقرب أيضًا في هدم المنازل وزيادة حدة الزلازل في العالم.

اكتمال القمر في العقرب يكون سببًا في إظهار المخاوف بشكل ملحوظ، خاصة وأنّ العقرب خاص بالخوف بحسب رحاب منيعم: «لو واحدة خايفة أنّها متتجوزش المخاوف عندها بتزيد أنّها تبقى وحيدة، وكل دي بتكون وساوس مش حقيقية، وفي الفترة دي المرتبطين بيبعدوا عن بعض وبيختفوا شوية بسبب المخاوف دي».

وبالإضافة إلى اكتمال القمر في العقرب، من المتوقع أن نشهد أيضًا اقتران المريخ ونبتون الذي يحدث مرة كل عامين خلال 4 أيام، وحركة الكواكب التي نشهدها خلال شهر أبريل هي المؤثرة على أحداث العالم وليس له علاقة بدلالات الأرقام: «الكون بيتأثر بحركة الكواكب لكن مش بتاريخ اليوم».

قمر العقرب غير مناسب لعقود الزواج أو التأمل

ويعتبر قمر العقرب أيضًا هو المسؤول عن بيت الأسرار، فعندما يصبح القمر مكتملًا يعمل على كشف الأسرار على المستوى الشخصي والمستوى الدولي، تقول خبيرة الفلك: «هنسمع اليومين دول كشف أسرار أو كشف النقاب عن كذا، والفترة دي ممكن نكتشف فيها آثار أو تهريب آثار، بس مش لازم يحصل حاجة في نفس يوم الاقتران لكن ممكن يكون قبلها بيومين أو بعدها بيومين».

ويرتبط أيضًا قمر العقرب بحوادث القتل والعنف والاغتيالات، ومع اتصالات قمر العقرب يمكن أن يحرك طاقة الزلازل أو هدم المنازل لعدة أسباب: «أبريل فلكيًا مليان أحداث بدأت بكسوف شمسي، وبعدين اقتران المشتري وأرانوس، وبعدين اكتمال قمر العقرب، وبعدين اقتران نبتون والمريخ، وده كمّ أحداث فلكية في شهر واحد تقيل جدًا، وده باين على المستوى الدولي خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي بتحصل حاليًا».

وتقول رحاب منيعم، إنّ قمر العقرب غير مناسب للتأمل أو قص الشعر أو إبرام عقود الزواج أو توقيع العقود أو بدء أي أشياء جديدة: «البنات اللي بتقص شعرها مع قمر العقرب مبيطولش، أي اكتمال قمر ممكن نقص شعرنا لكن قمر العقرب تحديدًا لما بنيجي نقص الشعر النمو بيقف».