واقعة غريبة تثير أزمة بين كوبا وكندا.. تسليم جثة متوفى بالخطأ إلى أسرة بمونتريال

في حادثة غريبة وقعت بين دولتي كوبا وكندا، سلمت السلطات الكوبية بالخطأ رُفات رجل متوفى لأسرته، ثم اعتذرت عن الواقعة، وحصلت العائلة على تعويض قدره 10 آلاف دولار واعتذارًا رسميًا، فما هي تفاصيل القصة المثيرة؟.

فرج جرجور، وهو مواطن كندي من أصل سوري، توفى إثر نوبة قلبية في منتجع فاراديرو بكوبا، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

صدمة العائلة

وبعد أسابيع، أصيبت عائلته بالصدمة عندما وجدت جثة رجل يصغره بسنوات عديدة في النعش الذي سلمته كوبا إلى دار جنازة بالقرب من مونتريال، وقالت الأسرة إن الجثة التي تم تسليمها لا تشبه الراحل، ومن هنا بدأت الأزمة، وتبين أن كوبا سلمت لعائلته جثة أخرى.

وعلق وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز عبر منصة «إكس»، قائلًا إنه تحدث مع نظيرته الكندية ميلاني جولي حول ما وصفه بـ«الحادث المؤسف»، مضيفًا أن السلطات الكوبية تجري تحقيقًا لكشف تفاصيل الحادث، كما قدمت تعازيها القلبية والاعتذارات لأقارب وأصدقاء المتوفى.

لا تزال العائلة تنتظر الجثمان

وحتى اللحظة، لا تزال أسرة «جرجور» تنتظر تسليم جثمان والدهم من كوبا، بعد مرور أكثر من شهر على وفاته.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنها تحدثت مع نظيرها الكوبي، وقالت إن المسؤولين الكنديين يعملون مع كوبا لحل الالتباس بشأن جثة «جرجور».

تعويض قدره 10 آلاف دولار

وحصلت العائلة الكندية، على تعويض قدره 10 آلاف دولار واعتذار من الدولة الكاريبية، واستردت الأموال المدفوعة لإعادة رفاته إلى وطنه، لكن حتى الآن، لا تعرف ماذا حدث لجثته.

تقول مريم جرجور إن عائلتها استردت الأموال المدفوعة لإعادة رفات والدها إلى وطنه، لكنها ما زالت لا تعرف ماذا حدث لجثته.