تفاصيل حادث إطلاق نار في كندا.. أحد القتلى مالك شركة بناء

شهدت كندا حادث إطلاق نارٍ وقع في موقع عمل بجنوب مدينة إدمونتون عاصمة «مقاطعة ألبرتا» غربي كندا، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين، وإصابة ثالثٍ بجروح خطيرة، وكشفت الشرطة ووسائل إعلام تفاصيل الحادث.

وقالت الشرطة الكندية، إنّ حادث إطلاق النار، وقع في منطقة سكانية «حي كافاناج» جنوب مدينة إدمونتون خامس أكبر مدينة كندية، مضيفا في بيان صحفي، أنّ القتيلين يبلغان من العمر 49 و57 عاما، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي» الإخبارية الكندية.

المصاب يبلغ من العمر 51 عاما

وأوضحت الشرطة الكندية، أن الشخص الثالث المصاب، رجلا يبلغ من العمر 51 عاما، مشيرة إلى أنّه لا توجد مخاوف فورية على السلامة العامة، وأن عناصرها قامت بتأمين مكان الحادث.

تمتع مالك الشركة بعلاقات قوية مع مجتمع البنجاب

وحدد أحد الأشخاص هوية أحد ضحايا إطلاق النار، وقال إن مالك شركة بناء «جيل بيلت هومس»، وفق لما ذكره موقع «سي تي في» الكندي، ويدعى بوتا سينج جيل أحد القتلى، فيما أوضح عضو مجلس مدينة إدمونتون السابق موهندر بانجا، إن جيل كان يتمتع بعلاقات قوية مع المجتمع البنجابي في المدينة وكان معروفًا بمساعدة الآخرين.

وتجمّع ما لا يقل عن 50 شخصا في مكان الحادث بعد ظهر أمس، معظمهم من أعضاء مجتمع بناء المنازل في جنوب آسيا.