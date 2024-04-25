الساعة هتتقدم ولا تتأخر؟.. اعرف ماذا يحدث مع تطبيق التوقيت الصيفي

الساعة هتتقدم ولا هتتأخر؟.. سؤال يطرحه كثيرون في الوقت الحالي بالتزامن مع انتظار بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، حتى يتمكنوا من ضبط ساعتهم على التوقيت الجديد الذي سيتم العمل به، تجنبا للتأخير على أعمالهم.

بدء تطبيق التوقيت الصيفي

وقبل الإجابة على سؤال الساعة هتتقدم ولا تتأخر؟ يمكن الإشارة إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر جاء وفقًا لمشروع أقره مجلس النواب منذ شهور، وبحسب القانون فمن المقرر أن يبدأ العمل به في الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 26 أبريل، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر وحتى يوم 28 أكتوبر، وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.

الساعة هتتقدم ولا تتأخر؟

للإجابة على سؤال الساعة هتتقدم ولا تتأخر؟، فإنه مع تطبيق التوقيت الصيفي الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لينتهي العمل بالنظام الشتوي الذي جرى تطبيقه في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وحتى لا يشعر البعض بالحيرة تجاه ضبط الساعة، فإنه مع حلول الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل يصبح الوقت الساعة 1 صباحًا، نتيجة لتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

وبحسب ما ورد في مشروع القانون الذي تضمن موعد توديع التوقيت الشتوي وبدء العمل بالتوقيت الصيفي، فإن من بين فوائد التوقيت الصيفي ما يلي:

1- ترشيد استهلاك الطاقة

يؤدي الاستفادة من ضوء النهار إلى تقليل استخدام الإضاءة الاصطناعية، ما يوفر الطاقة.

2- زيادة الإنتاجية

يمنح ضوء النهار الإضافي الناس المزيد من الوقت للأنشطة والوظائف، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

3- تعزيز الأنشطة الترفيهية

يُشجع ضوء النهار الإضافي، على ممارسة الأنشطة الخارجية مثل الرياضة والسياحة.