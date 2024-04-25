بسبب التوقيت الصيفي.. تعطيل الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية

كشفت شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، تعطل خدمات كاش الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، خلال الساعات المقبلة، وقد يستمر العطل لساعات، وذلك بالتزامن مع بدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجديد 2024 الذي أعلنت عنه الحكومة، وقالت شركات الاتصالات في رسالتها إلى العملاء: «سيتم إيقاف خدمات الكاش بداية من يوم 25 أبريل 2024، من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 3 صباحا لإجراء تحديث تقني بسبب تغيير الساعة للتوقيت الصيفي».

التوقيت الصيفي.. خدمات البنوك والمحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات

أعلنت بعض البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، عن تعطيل بعض الخدمات البنكية بموجب رسالة نصية تلقاها العملاء عبر الهواتف المحمولة تطالب فيها بضرورة التأكد من ضبط أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة على التوقيت الصيفي قبل البدء في عمليات التحويل الإلكتروني عبر الأبلكيشن البنكي أو ماكينات الصراف الآلي.

وقالت البنوك في رسالتها إلى العملاء: «نظراً لقرب العمل بالتوقيت الصيفي مساء يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 الساعة 12:00 منتصف الليل، الأمر الذي يترتب عليه قيام البنك بإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية بدءاً من الساعة 11:30 مساء ولمدة ساعتين تقريباً، ما يؤثر على الخدمات المقدمة لسيادتكم خلال فترة التحديث، وعليه نرجو من سيادتكم التأكد من تفعيل التوقيت الصيفي بشكل تلقائي على أجهزة الحاسب الآلي والتليفون المحمول الخاص بكم، وذلك لضمان استمرار عمل خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي بشكل طبيعي».