موعد تغيير الساعة على الهواتف حسب التوقيت الصيفي.. «60 دقيقة هتطير»

ساعات قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند الساعة 12 منتصف الليل، ليصبح غدا الجمعة 26 أبريل 2024، 23 ساعة فقط، ومن المقرر أن يستمر موعد تطبيق التوقيت الصيفي 6 أشهر كاملة حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح المهندس تامر محمد، الخبير التكنولوجي لـ«الوطن»، طريقة تغيير التوقيت بالساعات والهواتف الذكية، وهل تتغير تلقائيًا، أم لا.

خطوات تغيير الساعة حسب التوقيت الصيفي

وأوضح أنه عادًة تعمل الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت كالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، على تغيير الساعة بشكل تلقائي، ولكن هناك بعض الأجهزة قد تحتاج للتغيير بشكل يدوي، وذلك من الساعة 12:00 صباح يوم الجمعة 26 أبريل 2024 إلى الساعة 1:00 صباحًا، الجمعة 26 أبريل 2024.

ويمكن تغيير الساعة يدويا من الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 25 أبريل، وتقديمها إلى 12:00 صباح يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

تغيير التوقيت على الهواتف والساعات الذكية

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها، عند تغير التوقيت على الهواتف والساعات الذكية، على النحو التالي:

- اذهب إلى الإعدادات.

- اضغط على «النظام».

- الدخول على التاريخ والوقت.

- قم بتفعيل نظام التعيين التلقائي، حتى يطبق الهاتف الذكي التوقيت الصيفي تلقائيًا، أو ضبطه يدويًا من خلال تقديم الوقت 60 دقيقة؛ إذ أن هذه الساعات لا تتضمن ميزة التحديث التلقائي.

تغير الساعة على أجهزة الكمبيوتر

- افتح الساعة على جهاز الكمبيوتر أو اللاب.

- اضغط على أيقونة change time and date.

- قدم الساعة 60 دقيقة.