مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية حسب التوقيت الصيفي بمحافظة الإسكندرية

يبدأ غداً الجمعة 2024/4/26 العمل بالتوقيت الصيفي حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لذلك أعلنت محافظة الإسكندرية عن مواعيد فتح المحلات التجارية طبقا لمواعيد التوقيت الصيفي الذي يبدأ منتصف الليلة.

مواعيد فتح المحلات في الإسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن يكون موعد فتح المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة 7 صباحاً ويستمر العمل حتى موعد الإغلاق الذى تقرر أن يكون الساعه 11 مساء.

مواعيد المطاعم والكافيهات

وجاء في بيان محافظة الإسكندرية أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بمحافظة الإسكندرية من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 1 صباحاً وبذلك يكون زمن غلق المطاعم والكافيهات 4 ساعات فقط مع استمرار خدمة التيك أوي للمطاعم على مدار 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية

وتقرر أن تكون مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية بجميع مناطق الإسكندرية من الساعة 8 صباحاً وتكون مواعيد الغلق في تمام الساعه 7 مساء وعلى جميع الورش وأصحاب الأعمال الحرفية الالتزام بهذه المواعيد لعدم تعرضهم لعقوبات حيث سيتم تحرير محاضر مخالفة وغرامات للمخالفين.

أنشطة مستثناة في الإسكندرية

وتضمن قرار فتح المحلات التجارية والمولات والورش والأعمال الحرفية الأنشطة المستثناة من مواعيد الفتح والغلق وهي السوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلة للصيدليات ومحلات بيع الفواكه والدواجن.