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محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية (صور)

كتب:

كيرلس مجدى
10:31 م | الخميس 25 أبريل 2024
الملك أحمد فؤاد الثاني في الإسكندرية

الملك أحمد فؤاد الثاني في الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان سابقًا، وابنه الأمير محمد علي، والوفد المرافق لهما، في زيارتهم إلى ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

رحب اللواء محمد الشريف بمواطني الإسكندرية، بجلالة الملك أحمد فؤاد الثاني، معبرا عن سعادته واعتزازه بزيارته لمدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، متمنيًا له قضاء أوقات سعيدة داخل الإسكندرية وزيارة المزيد من معالمها.

وخلال الزيارة، أطلق محافظ الإسكندرية والملك، حمامة بيضاء من داخل مقصورة الإستاد الرئيسية تيمنًا بالسلام، كما زارا القاعة الملكية المعروفة بقاعة الملك فاروق في ستاد الإسكندرية.

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بقلم كيرلس مجدى