خلال ساعات.. تطبيق التوقيت الصيفي بعد تقديم الساعة 60 دقيقة

اليوم وخلال ساعات، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف اليوم الموافق الخميس 25 أبريل، يتم تغيير الساعة ليبدأ التوقيت الصيفي في مصر، وتطبيق التوقيت الصيفي يحمل في طياته العديد من المزايا للمواطنين، حيث يرشد الكثير من الكهرباء، ما يوفر في كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها، وبالتالي سيساعد على تخفيف الضغط، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف، ما سيعود بالفائدة على العديد من الخدمات العامة، التي يتلقاها المواطنون.

خلال ساعات سيبدأ تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

في صباح يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، خلال ساعات يبدأ التوقيت الصيفي في تمام الساعة 12 منتصف ليلة، ويكون بتغيير الساعة بتقديمها 60 دقيقة، لتصبح الواحدة بعد منتصف الليل، بدلا من 12، ومن ضمن فوائد تقديم الساعة، هو استغلال وقت النهار الطويل في العمل، وأداء المهام اليومية، مبكرًا في ضوء النهار، ما سيساعد في تخفيف الضغط على محطات توليد الكهرباء وترشيد استخدام الكهرباء.

العديد من فوائد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

إلى جانب توفير الطاقة، يعمل التوقيت الصيفي على زيادة الإنتاجية حيث يمنح ضوء النهار الناس المزيد من الفعالية لأداء الأنشطة والوظائف، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وتعزيز الأنشطة الترفيهية من خروج وتنزه صباحيًا، يُشجع أيضا ضوء النهار الإضافي على ممارسة الأنشطة الخارجية مثل الرياضات المختلفة والسياحة.