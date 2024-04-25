مع نهاية الموجة الحارة.. ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة

في ظل تقلبات حالة الطقس طيلة الأيام الماضية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي، من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، الأمر الذى وجب الانتباه له جيدًا، والتعامل معه بحذر، وتتمثل في الأمطار التي تصل إلى حد السيول.

طقس مائل للحرارة نهارا يشهده شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد، يكون مصاحبًا أيضًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الـ48 ساعة المقبلة

وتشهد الساعات المقبلة نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناه تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بينما يشهد طقس اليوم الذي يليه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ورعدية أحياناً وسط وجنوب الصعيد، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وتكون مصاحبة أيضًا لنشاط في حركة الرياح على جميع الأنحاء على فترات متقطعة.