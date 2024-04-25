قطع المياه عن مناطق بالدقهلية لمدة 12 ساعة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة الدقهلية، ضعف المياه بمناطق شرق المنصورة يوم السبت المقبل، بداية من الساعة 12 ظهرا، حتى 7 مساءً، لمدة 8 ساعات، عن مناطق شرق المنصورة.

سبب قطع المياه بالدقهلية

أشارت شركة مياه الدقهلية، إلى أن سبب قطع المياه 8 ساعات، يعود إلى قيام الشركة بأعمال تطهير أحواض الترويب والترسيب بمحطة مياه شرق المنصورة.

تعليمات للمواطنين بمناطق قطع المياه

طالبت الشركة، المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وذكرت أنه في حالة حدوث أو وقوع أي حالة طوارئ، يرجي التواصل مع الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وهو 125.

ونوهت إلى أنه حال كانت هناك رغبة في تقديم أي شكوى، بالتواصل مع صفحة الشركة على «فيسبوك» أو من خلال رسائل الصفحة الخاصة بالشركة.

قطع المياه باجا السبت المقبل

ولفتت الشركة أيضا، إلى قطع المياه يوم السبت المقبل، عن مدينة أجا من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساءً، لمدة 12 ساعة عن مركز ومدينة أجا، نظرا لقيام الشركة بأعمال تطهير للمروقات بمرفق مياه أجا السطحي، طبقاً لبرنامج التطهير السنوي.