خالد أبو بكر: السادات أفضل مفاوض امتلك الرؤية وأعاد الأرض

هنأ الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، الشعب المصري بعيد تحرير سيناء، الذي يوافق اليوم 25 أبريل، قائلًا: «من 42 سنة مصر، أعادت أراضيها كاملة بعد احتلال إسرائيلي دام لسنوات».

وقال خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إنه «لولا حرب الـ6 من أكتوبر، لما كانت سيناء تحت السيطرة المصرية»، تحية تقدير وإجلال للجيش المصري، مضيفًا: «هناك عرفان بالجميل لمن ضحوا بأرواحهم».

وشدد على أن المصريين أعادوا ترتيب الصفوف، وصولًا لنصر السادس من أكتوبر، والعبور والنصر وعودة الأرض، التي انتهت بعودة طابا، مضيفًا: «المفاوضات دي شغلانتي، وأكتر واحد وأكبر وأهم واحد تتعلم منه مفاوضات هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهناك مدارس في الموضوع، حول كيفية الحديث مع الخصوم، وكبت المشاعر، والحديث في سبيل المكسب.. الراجل دا في دار الحق، وإحنا في دار الباطل، وكل واحد لازم ياخد حقه».

وأشار إلى أن السادات كان يمتلك رؤية ثاقبة، ومواقفه وذكائه وأرضه موجودة كاملة، بفضل ما قدمه بقيادته للجيش المصري، ومعركة السلام التي لا تقل صعوبة عن معركة الحرب.