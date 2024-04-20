رئيس مدينة السادات يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق ومحطات المعالجة

تفقد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أعمال رفع الكفاءة لمشروعات الطرق ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والروافع، وذلك في إطار ضرورة المتابعة الدورية ودفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ورافقه المهندس أسامة سيد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد زهران، معاون رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات التنفيذية.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات خلال جولته، أعمال استكمال رفع كفاءة المحور المركزي ومنها تنفيذ أعمال الطرق لامتداد الجزء المتبقي من الطريق، وصولًا لجامعة مدينة السادات.

استكمال رفع كفاءة المحور المركزي

وكلف المهندس ياسر عبدالحليم، مسئولي إدارة الطرق، بسرعة الانتهاء من استكمال طريق المحور المركزي حتى الطريق الفاصل بين القرية التكنولوجية وجامعة مدينة السادات بطول 105 كلومترا، لكي يخدم المناطق السكنية الجديدة وجامعة مدينة السادات، بجانب الربط بالمناطق السكنية المحيطة والطرق الرئيسية بالمدينة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة السادات، سير العمل بالطرق المحيطة بالمدينة النسيجية بمنطقة المطورين الصناعية حيث تشمل الأعمال تنفيذ طرق، مرحلة ثانية، وتنفيذ الأرصفة لها لربط المدينة النسيجية بالمحاور الرئيسية لكونها من المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

واختتم رئيس الجهاز ومرافقوه جولتهم بالمرور على مشروع برك الأكسدة ومحطات رفع المياه المعالجة أوليا، ومنها على الغابة الشجرية، وكذا المرور على محطة المعالجة الميكانيكية لتفقد سير أعمال التشغيل والصيانة بها.

وشدد المهندس ياسر عبدالحليم، على الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة لها، والالتزام بمعايير الكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال، بجانب المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات.