أحمد نعينع بـ«مملكة الدراويش»: الرئيس السادات كان صوفيا

قال القارئ الدكتور أحمد نعينع، إنه يوجد فرق كبير بين «المخاوي» و«المتصوف» ورأيت ذلك بعيني، موضحا أن «المخاوي» لا يقيم شرع الله ولا الفرائض بعكس المتصوف الملتزم بالشريعة الإسلامية.

الرئيس السادات كان رجلا طيبا يصلي الفرائض

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «الحياة»، أن الرئيس السادات كان رجلًا طيبا يصلي الفرائض ورحيمًا بكل من حوله ومن عشاق الشيخ مصطفى إسماعيل.

الرئيس السادات كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان

وأكمل أن الرئيس السادات كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان بالوادي المقدس وكان يرى في شخصي الشيخ مصطفى إسماعيل.

طلب الدعاء من الخليفة في مسجد السيد البدوي وقال له «ادعوا لنا يا خليفة»

ولفت نعينع إلى أن الرئيس السادات كان صوفيًا ويداوم على زيارة الأولياء والأضرحة وطلب الدعاء من الخليفة في مسجد السيد البدوي وقال له «ادعوا لنا يا خليفة».

واختتم الدكتور أحمد نعينع :«رأيت الرئيس السادات رحمه الله يزور سيدنا الحسين ويقرأ الفاتحة لسيدي المرسي أبو العباس».