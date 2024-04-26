ما المقصود بالطفولة المبكرة وأبرز خصائصها؟.. «تكوّن الشخصية وتحدد الهوية»

تُمثل مرحلة الطفولة المبكرة، حجر الأساس لبناء شخصية الفرد ومهاراته وقدراته المستقبلية وهي تلك الفترة الفارقة من عمر الإنسان التي تمتد من الولادة إلى سن السادسة.

خصائص الطفولة المبكرة

ونشر المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرا عبر موقعه الرسمي يوضح من خلاله مفهوم الطفولة المبكرة، ووفقا للمجلس تتميز هذه المرحلة بالعديد من الخصائص التي تُميزها عن غيرها من مراحل الحياة، ونذكر منها:

النمو المتسارع: يشهد الطفل في هذه المرحلة نموًا جسديًا وعقليًا ونفسيًا هائلاً، حيث تتطور مهاراته الحركية واللغوية والتعليمية بشكلٍ سريع.

التعلم من خلال اللعب: يُعدّ اللعب الوسيلة الأساسية لتعلم الطفل واكتشاف العالم من حوله، حيث يطور مهاراته الاجتماعية والتواصلية والإبداعية.

التعلق بالأشخاص: يُشكل التعلق بالأشخاص المحيطين بالطفل، خاصةً الوالدين، ركيزة أساسية لبناء شعوره بالأمان والثقة بالنفس.

الفضول والاستكشاف: يتميز الطفل في هذه المرحلة بفضوله الشديد ورغبته في استكشاف كل ما يحيط به، مما يُساعده على التعلم واكتساب الخبرات الجديدة.

أهمية الطفولة المبكرة

وأوضح القومي للطفولة والأمومة أن مرحلة الطفولة المبكرة تُشكل الأساس لتنمية مهارات التعلم لدى الطفل، مثل القراءة والكتابة والرياضيات، والتي تُبنى عليها مهاراته الأكاديمية المستقبلية.

فضلا عن أن هذه المرحلة تساهم في تكوين شخصية الطفل وتحديد هويته، وذلك من خلال تفاعله مع محيطه وتجاربه المختلفة، وأصاف المجلس: «تلعب التجارب الإيجابية التي يعيشها الطفل في هذه المرحلة دورًا هامًا في تعزيز صحته النفسية وتنمية ثقته بنفسه».