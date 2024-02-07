«الطفولة والأمومة»: 20 ألف زائر استفادوا من أنشطة المجلس بمعرض الكتاب

أشادت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، مؤكدة أن المشاركة كانت فرصة عظيمة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين لتعريفهم بالدور الذي يقوم به المجلس، لا سيما الخدمات التي يقدمها خط نجدة الطفل لحماية الأطفال المعرضين للخطر؛ إذ وصل عدد المستفيدين لأكثر من 20 ألف زائر لجناح المجلس.

280 نشاطا مختلفا خلال أيام المعرض

وأوضحت «عثمان»، في بيان، أن فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة نفذ ما يقرب من 280 نشاطا متنوعا ما بين ندوات بالتعاون مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، وورش عمل مع الأطفال تضمنت تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، وورش عمل تحت عنوان «طفل آمن في عالم رقمي» هدفت إلى توعية الأطفال وأسرهم بكيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتهديدات التي قد يتعرضون لها كالابتزاز والتنمر الإلكتروني وكيفية حماية بياناتهم الشخصية، وآليات الإبلاغ حال تعرضهم لأي خطر، عبر خط نجدة الطفل 16000.

وأضافت أنه جرى تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين وعقد المسابقات المتنوعة وتوزيع الجوائز والهدايا العينية، والأنشطة التفاعلية مع الأطفال، كما عقد فريق عمل المجلس العديد من ندوات التوعية للأهالي والأسر المترددين على المعرض والتي تضمنت العديد من الموضوعات التي تهم الأسر المصرية والتربية الإيجابية وأهم وسائل التربية البديلة عن العنف، فضلا عن توزيع ما يقرب من 14000 منشور توعوي ومطبوعات وهدايا وجوائز على الأطفال وزوار الجناح، وتضمنت معلومات عن خط نجدة الطفل 16000 والمبادرات التي ينفذها المجلس، معربة عن سعادتها بالإقبال الكثيف الذي شهده المعرض هذا العام.

التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة

وقالت إن هناك بعض الجهات الشريكة التي تعاونت في تنفيذ بعض الأنشطة والندوات وعلى رأسها هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، وإنقاذ الطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومؤسسة سيف ايجيبت، موجهة لهم الشكر والتقدير لتعاونهم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، والتي كانت هذا العام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة.