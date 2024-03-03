بروتوكول بين «الطفولة والأمومة» و«فاهم» لحماية صحة الطفل النفسية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وذلك من أجل حماية وتعزيز حقوق الطفل في مجال الصحة النفسية، ووقعت الاتفاقية المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنّ البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والمشورة الأسرية للأمهات، في إطار تعزيز حقوق الطفل التي كفلها له الدستور والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

بناء شراكات متعددة مع الجهات المعنية

وأضافت «عثمان» أن المجلس يسعى لبناء شراكات متعددة مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من الكوادر التي تتيح الفرصة لإنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، مؤكدة أهمية تضافر وتوحيد الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأم والطفل.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، التي ستتيح الفرصة بتقديم خدمة الدعم النفسي والمشورة الأسرية للأطفال على نطاق واسع، فضلا عن تبادل الخبرات بين الكوادر المدربة بالجانبين، موجهة الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، لجهودها في مجال نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر بخطورة الأمراض النفسية وتقديم النصح لهم.

معسكرات للأطفال والأسر

وقالت إنه من خلال البرتوكول سيتم العمل على تنفيذ معسكرات للأطفال والأسر تتضمن برامج لضمان تحقيق التوازن نفسي افضل للأطفال، فضلا عن الاشتراك في إنتاج مواد إعلامية خاصة بالصحة النفسية للطفل، والتوسع في توفير خدمات المشورة النفسية والأسرية من خلال الحالات التي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية وندوات ومبادرات ببعض المحافظات.

فيما أعربت «مكرم» عن بالغ سعادتها بالتعاون بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، مبينة أن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة اتفقوا على توجيه الجهود في العام الثاني للمؤسسة لمرحلة الطفولة والمراهقة، مشيرة إلى أهمية الملاحظة منذ الصغر لحماية الأطفال من أي تأثيرات سلبية قد يتعرضون لها وبالتالي الحفاظ عليهم مستقبلاً.