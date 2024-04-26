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«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة خاركيف بأوكرانيا

كتب:

أحمد العانوسي
01:31 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
أوكرانيا - أرشيفية

أوكرانيا - أرشيفية

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، إعلان التأهب الجوي في مدينة خاركيف بأوكرانيا.

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