«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة خاركيف بأوكرانيا كتب: أحمد العانوسي 01:31 ص | الجمعة 26 أبريل 2024 أوكرانيا - أرشيفية أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، إعلان التأهب الجوي في مدينة خاركيف بأوكرانيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «بوليتيكو»: حزمة مساعدات أمريكية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: الحديث في الداخل الروسي يدور عن تقسيم أوكرانيا «القاهرة الإخبارية»: تفاؤل حذر في أوكرانيا بعد موافقة أمريكا على المساعدات وسائل إعلام أمريكية: واشنطن أرسلت سرا قذائف بعيدة المدى إلى أوكرانيا الخارجية الأمريكية تقر بإرسال واشنطن صواريخ أتاكمز بعيدة المدى إلى أوكرانيا أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية بقلم أحمد العانوسي