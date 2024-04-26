وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: سنخسر جميعا إذا بدأت الحرب

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينيكن، أن العلاقات بين بلديهما قد استقرت، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناه «القاهرة الإخبارية».

بلينكن: علينا تجنب الحسابات الخاطئة

وأوضح بلينكن، أنه لا يوجد بديل للدبلوماسية وجها لوجه، متابعًا: «علينا تجنب الحسابات الخاطئة، وآمل أن يتقدم البلدان في اتفاقيات العلاقات العسكرية ومخاطر الذكاء الاصطناعي».

وأشار وانج يي، إلى أن الانزلاق إلى الصراع مع الولايات المتحدة سيكون موقفًا يخسر فيه الجميع، وطلب من واشنطن عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية.