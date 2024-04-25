برفقة صديقتها.. حنان ترك تنشر صورة جديدة لها من أمريكا

نشرت الفنانة حنان ترك، صورة جديدة لها برفقة صديقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من الولايات المتحدة الأمريكية.

أحدث ظهور لـ حنان ترك

وتعيش حنان ترك في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتزالها الفن برفقة أبنائها الخمسة، يوسف وآدم خالد خطاب من زوجها الأول، ومحمد يحيى من زيجة أخرى، بالإضافة إلى ابنتيها الأصغر سنا مريم، ومنى من زوجها الأخير محمود مالك.

وتركت حنان ترك الفن من أجل ارتداء الحجاب، والتفرغ إلى العبادة، واقتصرت منشورتها على حسابها الشخصي بأجواء عائلية فقط.

اعتزال الفنانة حنان ترك

واعتزلت الفنانة حنان ترك منذ 12 عاما، وتقضي معظم وقتها مع أولادها في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أبنائها الخمسة.