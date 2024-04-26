حدث ليلا.. دول تستعد للحرب ونتنياهو يوافق على اقتحام رفح ومقابر غزة الجماعية تثير غضب العالم

شهدت ساعات الليل أحداثا مهمة في ظل زيادة الصراعات والتوترات التي تجتاح العالم، كان أهمها إعلان مجلس الحرب الإسرائيلي رسميًا موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الهجوم البري على رفح الفلسطينية، بعد تأجيله عدة مرات، وهو القرار المنتظر.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على خطط العملية البرية في رفح الفلسطينية، لكن لم يمنح الجيش الضوء الأخضر للتحرك بعد، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأثارت المقابر الجماعية في قطاع غزة التي اكتشفها مسؤولون فلسطينيون خلال الأيام الماضية غضب العالم، ودعا البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق في التقارير الواردة بشأن المقابر الجماعية المكتشفة بمستشفيين اثنين في قطاع غزة، وهما الشفاء ومستشفى ناصر.

«سوليفان»: المقابر الجماعية مُزعجة للغاية

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، بعد اكتشاف المقابر الجماعية في غزة، إن مسؤولين أميركيين يُجرون اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن المقابر الجماعية، مُشيرًا إلى أنها «مزعجة للغاية»، مضيفًا في مؤتمر صحفي أن واشنطن تريد إجابات بشأن ما حدث بالضبط، وفقًا لوكالة «رويترز».

فرنسا تدعو لإجراء تحقيق في المقابر الجماعية

كما دعت فرنسا هي الأخرى لإجراء تحقيق مُستقل حول ملابسات المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمعي ناصر والشفاء الطبيين بقطاع غزة.

كما أكدت الأمم المتحدة في بيان ضرورة إجراء تحقيقات مُستقلة وفعالة وشفافة حول الوفيات والمقابر الجماعية التي عثر عليها في قطاع غزة، ووصفت تدمير أكبر مجمعين طبيين في غزة بالأمر المُرعب، وهو الأمر نفسه، الذي دعت إليه دولة جنوب أفريقيا أيضًا.

الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق.. وأوروبا تؤيدها

من جانبه، أيدت أوروبا قرار الأمم المتحدة بشأن التحقيق، وأكد بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بحسب شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، أن هذا أمر يجبرنا على الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في كل الشكوك وكل الظروف، لأنه في الواقع يخلق انطباعًا بأنه ربما تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية.

6 جيوش تجهز أسلحتها

وتستعد 6 جيوش للحرب مع نمو حدة التوترات بين بعض الدول المتصارعة، وتعمل على تجهيز عتادها العسكري، وهم روسيا وأوكرانيا وبريطانيا وأمريكا وكوريا الشمالية وكرواتيا، ودول أخرى أيضًا في الاتحاد الأوروبي، في وقت، أعلنت فيه واشنطن الموافقة على إمداد أوكرانيا بصفقة أسلحة ضخمة في حربها ضد روسيا نتيجة معاناتها من نقص العتاد العسكري، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن روسيا تجهز لهجوم ضخم في الصيف، مضيفًا أن كييف أمامها شهرًا للتحضير للهجوم الروسي الكبير، وفي الوقت نفسه، تحصل روسيا على أسلحة إضافية من الصين وكوريا الشمالية.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن تمويل إضافي للمخزون العسكري لبريطانيا بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني، أي نحو أكثر من 12 مليار دولار، وأكد أن بلاده تهتم حاليًا بصناعة الدفاع وهي على أهبة الاستعداد للحرب.

ولأول مرة منذ 40 عامًا، تستعد واشنطن لبناء أول رأس حربي نووي جديد، وهي وسيلة لمواكبة نمو التهديدات وحالة التوتر التي تجتاح العالم.

وأعلنت وزارة الدافع الكرواتية وصول 6 مقاتلات من طراز «رافال» من واقع 12 مقاتلة اشترتها كرواتيا من فرنسا، لتجهيز قاعدة القوات الجوية الكرواتية، وهي استثمار في الجيش الكرواتي، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

حادث مروع في سلطنة عُمان

ووقع حادث مروع في سلطنة عُمان، حيث توفى 3 ممرضات وأصيبت اثنتان، نتيجة تعرضهن لحادث دهس مروع أمام مستشفى في سلطنة عمان، بعد أن اصطدمت سيارة بأخرى واندفعت تجاه الممرضات.

وعلقت مديرية صحة في سلطنة عمان قائلة في بيان: «بالغ الحزن والأسى تنعي صحية الداخلية ومستشفى نزوى الممرضات اللواتي تعرضن لحادث دهس أمام المستشفى، ونتجت عنه وفاة ثلاث ممرضات وهن: أماني عبد اللطيف وشارجا إلياس وماجيثا راجيش، وإصابة ممرضتين هما شيرلي جاسمين ومالو ماثيو، سائلين الله لهن الرحمة والمغفرة، وللمصابات الشفاء العاجل».

متداول /

حادث دهس ممرضات مقابل مستشفى نزوى العدد ٨ ممرضات الوفاة لحد الان ٤ ممرضات pic.twitter.com/GuyWkpUaRj — أخبار عُمانيــة (حصريآ) (@Newsomanarg) April 25, 2024

«بلينكن» يزور بكين

وخلال زيارته لبكين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه لا يوجد بديل للدبلوماسية، مؤكدًا أنه على الجميع تجنب الحسابات الخاطئة، وآمل أن يتقدم البلدان في اتفاقيات العلاقات العسكرية ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

وأشار وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال لقائه بـ«بلينكن»، إلى أن الانزلاق إلى الصراع مع الولايات المتحدة سيكون موقفًا يخسر فيه الجميع، وطلب من واشنطن عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية.