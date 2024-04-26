خبير علاقات دولية: مصر داعمة للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية مؤثرة وموقفها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضح بل وأدركت أنَّ الاحتلال تجاوز الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي تجاه الشعب الفلسطيني، ويحاول تنفيذ مخطط قديم خبيث لتهجير هذا الشعب قسرياً خارج أراضيهم لتصفية القضية.

فظائع الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضاف «سيد أحمد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتنفيذ مخططاته من خلال تحويل قطاع غزة إلى مكان من الجحيم يستحيل العيش فيه بمنع الغذاء والمياه والدواء والكهرباء وكل سبل العيش.

وتابع: «هناك عمليات قتل جماعي يشاهدها العالم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب فلسطين، وللتصدي للمخطط الخبيث وضع مصر خطوطها الحمراء منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، بفضل حكمة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والجهود الدبلوماسية لحل أزمة غزة».