بعد أكثر من 200 يوم على الحرب في غزة.. خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي

وصل إجمالي خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ73 مليار دولار، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بحوالي 270 مليون دولار خسائر يومية بسبب الإنفاق العسكري، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي، انكماشا بنسبة 21%، ووصلت تكلفة إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال إلى 1.8 مليار دولار، وارتفع عجز الموازنة العام في إسرائيل إلى 6.6%، وحققت تل أبيب خسائر يومية في قطاع البناء بسبب نقص العمالة 40 مليون دولار، وفقا لموقع «كالكاليست» الاقتصادي الإسرائيلي.

تراجع الاستثمارات في إسرائيل

وسجلت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا انخفاضا بنسبة 58%، بجانب انخفاض عدد الرحلات الدولية إلى إسرائيل بنسبة 50%، كما سجلت خسائر الممتلكات القريبة من حدود قطاع غزة 5.5 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات بنسبة 22.5%، بجانب انخفاض في الإنفاق الخاص بنسبة 26.6% فيما كان هناك انخفاض بالاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67.9% وكذلك انخفاض الواردات بنسبة 42.2%، في الوقت الذي زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 83%.

نزيف مستمر للاقتصاد الإسرائيلي

في سياق مواز، تضاعف حجم الدين العام من 21 مليار دولار قبل الحرب إلى 43 مليار دولار، فيما تم تخفيض معظم وكالات التصنيف التصنيف الائتماني لإسرائيل وسط تدهور القطاع العقاري بشكل كبير.