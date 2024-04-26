عرض غريب للعلاج الكيماوي.. كيف نمت رموش مريض بشكل أكبر من المعتاد؟

أثار رجل مُصاب بالسرطان، حالة من الدهشة بعدما نمت رموشه بشكل غير طبيعي وأصبحت طويلة جدًا، كأحد الآثار الجانبية لعلاج السرطان، على عكس العرض المعتاد الذي تسببه أدوية السرطان والمتمثل في سقوط الشعر، تلك الحالة الغريبة سلط عليها الضوء تقرير نشرته مجلة «JAMA Dermatology» الأمريكية.

نمو الرموش بشكل غير طبيعي

وصف الأطباء نمو رموش المريض المفاجئ بأنه «ضخامة شعرية ناجمة عن الدواء»، والذي يعني نمو الرموش بشكل طويل جدًا يتجاوز طولها المعتاد بأكثر من 12 ميلمترا، وظهورها بشكل أكثر سمكًا وتجعدًا، موضحين أن الرجل كان يتناول دواء يُعرف باسم مثبطات مستقبل عامل نمو البشرة (EGFR)، الذي يشمل العلاج الكيميائي بانيتوموماب لعلاج سرطان القولون والمستقيم المتقدم، وهو دواء يعطل نمو الشعر بطريقة طبيعية، بل يجعله ينمو بشكل أكبر من المعتاد، بالإضافة إلى زيادة خشونة الشعر وتجعده.

وأضاف التقرير الذي نشرته مجلة «JAMA Dermatology» أن العرض الجانبي المتمثل في نمو الرموش بشكل كبير يظهر عادة خلال الأشهر الأولى من بدء العلاج الكيماوي، ومن ثم يختفي بعد توقف العلاج، وأن الأمر لا يقتصر على أدوية السرطان بل هناك عدة أدوية تسبب نمو الرموش بطريقة مشابهة مثل الأدوية المستخدمة لعلاج الجلوكوما.

تضخم شعر الرموش قد يؤدي للعمى

وأجاب الأطباء في تقريرهم عن التساؤلات المثارة، لعل أبرزها: «هل التضخم الشعري ضار»؟، ليؤكدوا أن نمو شعر الرموش بتلك الطريقة غير ضار إلا في الحالات التي تنمو فيها الرموش في الاتجاه الخاطئ حول مقلة العين، ما يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية للعين، ومن ثم يتطور الأمر إلى تقرحات البصر التي قد تصل للعمى.

ومن الأعراض غير المعتادة كذلك للعلاج الهرموني والكيماوي لمرض السرطان، أشارت الدكتورة مها الزعفراني، أستاذة طب الأورام والدم بكلية الطب جامعة المنصورة، لـ«الوطن»، أن هناك عدة دراسات وأبحاث أكدت تسبب بعض أنواع علاجات سرطان المخ على وظائف التفكير، ما قد يؤدي إلى النسيان وفقدان الذاكرة.